Wegen der Jahrhundert-Kälte in Texas : RWE-Gewinn bricht ein

Wegen der Jahrhundert-Kälte in Texas

Essen RWE musste teuer Strom für die USA zukaufen. Atom- und Kohlestrom liefern in Deutschland dagegen mehr Gewinne ab als vor einem Jahr. Dabei gehören sie nicht mehr zum Kerngeschäft. Die Dividende soll wie geplant steigen.

Der Höhenflug bei RWE ist kurzzeitig gestoppt. Der Energiekonzern hat im ersten Quartal wegen der hohen Belastungen aus der Kälte-Katastrophe in Texas deutlich weniger verdient. Der Gewinn (Ebitda) fiel auf 883 Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum lag er noch bei 1,3 Milliarden Euro. RWE betreibt in Texas Windkraftanlagen. Dort war es im Februar zu einem Kälteeinbruch und Stromausfällen gekommen. Um seinen Lieferverträgen dennoch gerecht zu werden, hatte RWE nach eigenen Angaben Strom zu extrem hohen Preisen einkaufen müssen. Die Verluste beliefen sich auf 400 Millionen Euro. RWE spricht von einer „Jahrhundert-Kälte“.

In der Sparte Onshore Wind/Solar musste RWE daher einen Verlust von 119 Millionen Euro hinnehmen. Die Kohle- und Kernkraftwerke konnten hingegen zulegen und lieferten 328 Millionen Euro an Gewinn ab. Das ist nicht ohne Ironie: Strom aus Atomkraft und Kohle gehören nicht mehr zum Kerngeschäft, RWE will sich weiter zum Ökostromriesen umbauen.