Teures Gas, weniger Essen : Briten fürchten „Winter des Leidens“

Leere Regale in einem Co-op-Supermarkt in Battersea in Südlondon. Foto: dpa/Kirsty O'connor

London Wegen kräftig gestiegener Energiepreise mussten bereits mehrere britische Versorger aufgeben, Hunderttausende fürchten höhere Gasrechnungen. Auch die Lebensmittelindustrie spürt die Folgen – und warnt vor Hamsterkäufen. Ein Grund für die Krise: der Brexit.

Höhere Gasrechnungen und weniger Lebensmittel: Hunderttausenden Verbrauchern in Großbritannien droht ein teurer, schwieriger Winter . „Die Lichter werden nicht ausgehen“, zeigt sich Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng zwar zuversichtlich. Doch klar ist auch: Millionen Menschen werden die akute Energiekrise schon bald im Portemonnaie spüren. Einen „Winter des Leidens“ fürchtet die Zeitung „Daily Mail“. Schon warnen Kommentatoren vor einer Rückkehr in die 1970er Jahre mit Stromknappheit und Streiks. Kwarteng räumte ein, einigen Familien drohe bald die Wahl zwischen Heizen und Essen.

Essen: Die Alarmstimmung in der Branche ist groß. Die größte Handelskette Tesco warnt bereits vor Panikkäufen, die „weitaus schlimmer“ ausfallen könnten als zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Lebensmittelversorgung des Landes stehe „auf Messers Schneide“, schrieb die Chefin des Bauernverbandes National Farmers' Union, Minette Batters, in einem Brief an Premierminister Boris Johnson, der von mehreren Lebensmittelverbänden unterzeichnet wurde.