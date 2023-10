Konjunkturbericht des RWI Teure Energie schwächt NRW weiter

Diese Zahlen präsentierte RWI-Konjunkturforscher Torsten Schmidt am Montag in Düsseldorf im Beisein von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne). „Die Wirtschaftsaktivität in NRW dürfte im dritten Quartal etwas schwächer sein als in Deutschland insgesamt. Zum Jahresende dürfte aber eine allmähliche Erholung einsetzen“, erklärte Schmidt. Neubaur betonte: „Die ersten Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung deuten sich bereits am Horizont an. Allerdings bleiben die Energiepreise auf absehbare Zeit auf hohem Niveau.“