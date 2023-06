Recycling von Einwegverpackungen Der Deckel bleibt dran - Was es mit den Tethered Caps auf sich hat

Aber bringt es für die Umwelt wirklich etwas, wenn die Deckel künftig an den Flaschen bleiben? „Das Gesetz zu den Deckeln ist letztendlich ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Philip Heldt, Referent für Ressourcenschutz und Wasser bei der Verbraucherzentrale NRW. „Das geht am Kern der Problematik, dass wir viel zu viele Sachen übermäßig verpackt haben, und nicht nur in Kunststoff, sondern auch in Pappe, vollkommen vorbei“, meint er.