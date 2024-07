Das Ende der losen Verschlusskappen So trinken Sie problemlos aus Flaschen mit angebundenem Deckel

Getränkehersteller in Deutschland sind seit dem 3. Juli dazu verpflichtet, ihre Einweg-Getränkeverpackungen, die ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehen und ein Volumen von bis zu drei Litern aufweisen, mit sogenannten Tethered Caps (deutsch: angebundene Verschlüsse) zu versehen. So sollen Weltmeere, Wälder und Strände vor Plastikmüll geschützt werden. Denn Untersuchungen an Nord- und Ostsee, am Mittelmeer und an verschiedenen Ozeanen haben ergeben, dass Flaschendeckel besonders häufig angespült werden – genauso wie Plastik-Strohhalme, die schon seit 2021 europaweit verboten sind. Ein Beispiel: An der Nordsee fand man auf 100 Meter Strand 40 Flaschen-Deckel.