Test von 24 Marken : Öko-Test findet Schadstoffe in vielen Haferflocken

Düsseldorf Gefunden wurden Spuren von Mineralöl, Nickel, Pestiziden und Schimmelpilzgiften. Die Rückstände gelangen über verschiedene Wege in die Produkte und können Folgen für die Gesundheit der Verbraucher haben.

In vielen Haferflocken stecken laut „Öko-Test“ Schadstoffe. In einem Test des Verbrauchermagazins zeigte sich, dass Produkte Spuren von Pestiziden, Schimmelpilzgiften, Mineralöl oder Nickel enthielten. In vielen Packungen wurden sogar gleichzeitig mehrere dieser Schadstoffe nachgewiesen.

Das gesamte Test-Ergebnis zeigt, wie viele Produkte mit Schadstoffen belastet sind. Ein Viertel der Marken war deutlich mit Nickel belastet, eine besonders stark mit Schimmelpilzgiften. Sechs Produkte waren stark mit Mineralöl verunreinigt. Pestizide enthielten zwölf Marken, in einer befanden sich kleine Mengen des Unkrautvernichters Glyphosat. Am besten schnitten durchschnittlich die Bio-Produkte ab.

Mineralöle greifen laut Experten die Leber an und führen zu Entzündungen in Lymphknoten oder den Herzklappen. Ein Krebsrisiko kann auch in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden. Nickel ist dagegen vor allem für Menschen mit einer Nickelallergie gefährlich. Der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) geht jedoch davon aus, dass weniger als ein Prozent der Allergiker überhaupt auf Nickel in Nahrungsmitteln reagiert.