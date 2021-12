Kabellos Musik hören : Die besten Bluetooth-Kopfhörer im Überblick

Düsseldorf Unterwegs ohne Kabelsalat Musik hören – das ist dank Bluetooth-Kopfhörern problemlos möglich. Doch die Auswahl ist groß und Preise variieren stark. Eine Übersicht über aktuelle Modelle.

Kopfhörerkabel scheinen bisweilen ein Eigenleben zu entwickeln. Selbst gewissenhaft aufgerollt, verheddern sie sich gerne in der Tasche und müssen dann umständlich entknotet werden. Ist die Musik anschließend nur noch bruchstückhaft hörbar, lautet die Diagnose nicht selten: Kabelbruch. Probleme dieser Art treten bei Bluetooth-Kopfhörern nicht auf, denn bei ihnen gibt es kein Verbindungskabel. Doch können diese Modelle technisch auch mit der „klassischen“ Variante mithalten?

Kabelkopfhörer klingen so gut wie das Endgerät es erlaubt mit dem sie verbunden sind, erklärt Jörg Wirtgen, Redakteur beim c't Magazin für Computertechnik. „Bluetooth-Kopfhörer hingegen bringen ihren Verstärker direkt mit. Sie klingen daher an jedem Gerät gleich – aber eben auch nur so gut wie der Hersteller es erreicht hat.“