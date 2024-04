Seife als Schmiermittel Tesla ruft „Cybertruck“ wegen Problems bei Gaspedal zurück

Der Cybertruck ist mit seinen leistungsstarken Batterien rund drei Tonnen schwer und hat eine Karosserie aus dickem Edelstahl. Zudem kann das Fahrzeug in nur wenigen Sekunden eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde erreichen. Das alles macht ihn bei unkontrollierter Beschleunigung besonders gefährlich im Straßenverkehr. Tesla betonte in der Rückruf-Mitteilung, dass die Fahrzeuge auch in diesem Fall mit dem Bremspedal gestoppt werden könnten – und dem Unternehmen bis Anfang dieser Woche keine Unfälle oder Verletzungen im Zusammenhang, mit dem Defekt bekannt geworden seien.