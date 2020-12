Klage von Umweltverbänden : Gericht verhängt vorläufigen Rodungs-Stopp für Tesla-Werk

Die Baustelle des Tesla-Werks in Grünheide. Ein Gericht hat jetzt die weitere Rodung des Waldes vorerst gestoppt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Potsdam Das Verwaltungsgericht in Frankfurt (Oder) hat die Rodung einer weiteren Waldfläche für das Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide vorläufig untersagt. Umweltverbände hatten gegen die Rodung geklagt. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Der US-Elektroautobauer Tesla muss die weitere Rodung einer Waldfläche in Grünheide bei Berlin vorerst einstellen. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) erteilte am Montagabend im Eilverfahren ein vorläufiges Abholzungs-Stopp, wie das Gericht mitteilte (VG 5 L 602/20). Eine endgültige Entscheidung in der Sache hat das Verwaltungsgericht noch nicht gefällt.