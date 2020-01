Übergabe in Shanghai : Tesla-Chef Musk tanzt sich in die Herzen seiner chinesischen Kunden

Shanghai Tesla-Chef Elon Musk persönlich hat in Shanghai den ersten Kunden ihr in China gebautes E-Auto übergeben - und zeigte dafür sein tänzerisches Talent.

Tesla baut nach eigenen Angaben in Shanghai derzeit mehr als 1000 Fahrzeuge pro Woche. Musk will schon im kommenden Jahr doppelt so viele Autos produzieren. Am Dienstag sagte er, Tesla werde "weiterhin in China investieren und diese Investitionen noch vergrößern".