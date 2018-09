Tesla-Chef Elon Musk - Klage von britischem Höhlenforscher wegen Verleumdung

Der britische Höhlenexperte Vernon Unsworth unterhält sich mit Gästen bei einer Veranstaltung mit dem Titel "United as One" in Bangkok. Der von Tesla-Chef Elon Musk als „Pädophiler“ beschimpfte Rettungstaucher des Höhlendramas in Thailand hat wie angekündigt den Milliardär verklagt. Foto: dpa/Sakchai Lalit