Billige Shopping-Plattformen Warum Temu und Shein umstritten sind

Die Verbraucherschützer haben die Billig-Plattformen noch aus weiteren Gründen abgemahnt. So fehlte dem Vzbv zufolge auf mehreren Temu-Produkten die CE-Kennzeichnung – die ist für Waren, die in der EU vertrieben werden, aber verpflichtend. Sie weist darauf hin, dass ein Handelsgut vom Hersteller geprüft wurde und alle EU-weiten Anforderungen bezüglich Sicherheit sowie Umwelt- und Gesundheitsschutz erfüllt. Außerdem machte die Plattform, die ursprünglich in China gegründet wurde und erst 2023 ihren Hauptsitz nach Dublin verlegte, die Verbraucherschützer laut Dünkel mit umweltbezogenen Aussagen auf sich aufmerksam, die die Unternehmen nicht nachweisen könnten. „Temu behauptete unter anderem, dass der Co 2 -Abdruck eines Pakets sehr viel geringer sei, wenn es zu einer Packstation geliefert würde und nicht zur Privatadresse des Käufers oder der Käuferin. Ähnliche Aussagen haben wir auch bei Shein gefunden“, sagt der Jurist. Hinzu kämen die manipulativen Verkaufstaktiken, auch Dark Patterns (dunkle Muster) genannt. Temu und Shein setzten ihre Kundinnen und Kunden beispielsweise regelmäßig unter Druck, wenn sie ständig darauf hinwiesen, dass das Produkt bereits von hunderten anderen Nutzern in den Warenkorb gelegt worden sei. „Oft läuft auch ein Countdown von wenigen Minuten ab, der suggeriert, dass man sich mit dem Kauf beeilen sollte, bevor das Produkt vergriffen ist“, sagt Dünkel.