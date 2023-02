Aufschlag ab April für mehr Daten Telefónica profitiert von Datenboom

Insgesamt gewann das Unternehmen in 2022 rund 1,2 Millionen neue Kunden, in den letzten drei Jahren kamen 3,8 Millionen Vertragskunden beim Handynetz hinzu, so Haas. Und während der aus München gemanagte Konzern mit rund 800 Beschäftigten in Düsseldorf mit 44,3 Millionen Mobilfunkkunden in Deutschland mehr Mobilfunkkunden zählt als Vodafone (31,4 Millionen) und nicht extrem hinter den mehr als 53 Millionen Kunden der Telekom hinterhinkt, sieht es beim Festnetz schlecht aus: Telefonica hat nur 2,4 Millionen DSL-Verträge, die praktisch alle über die Telekom abgewickelt werden, die Telekom selbst zählt mehr als 25 Millionen schnelle Online-Anschlüsse, während Vodafone immerhin 10,7 Millionen Festnetzanschlüsse insbesondere über das eigene Kabel-Netz hat. „Im Festnetz ist Telefónica nur ein Nachzügler“, sagt Gerpott, „insbesondere gegen die neue Glasfaseroffensive der Telekom kommen die nur schwer an.“