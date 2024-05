TV-Rechte zur EM sollen helfen Telekom wirbt Vodafone immer mehr TV-Kunden ab

Höttges kritisierte scharf, dass die drei etablierten Telefonkonzerne bis 2030 in 99,5 Prozent der Fläche von Deutschland mobiles Internet mit einem Tempo von mindestens 50 Megabit anbieten sollen. Dies schlägt die Bundesnetzagentur vor. Als Gegenleistung sollen bestimmte Funkfrequenzen für einige Jahre ohne teure Auktion verlängert werden. Höttges meint, eine solche Auflage werde nur zu erfüllen sein, wenn die Mobilfunker in großer Zahl in Wäldern oder abgelegenen Tälern ganz neue Funkstationen aufbauen, die dann wiederum mit Glasfaser versorgt werden müssen. Kein anderes modernes Land der Welt habe solche Auflagen bezogen auf die Fläche, alle anderen würden sich darauf beschränken, eine gute Versorgung der Bevölkerung und der Verkehrswege zu fordern. Allerdings meinte er, eine praktisch lückenlose Versorgung mit reiner Sprachtelefonie per Handy sei anzustreben, um Notrufe jederzeit zu ermöglichen. Aber dafür seien viel weniger neue Funkmasten nötig. „Es geht um Gebiete, wo niemand wohnt. Wir brauchen aber nicht 50 Megabit in jedem Wald.“