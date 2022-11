NRW-Versorgung aber relativ gut Handynetzausbau weiter schleppend

Vodafone Deutschland ist die Kritik am zu langsamen Schließen der Funklöcher so peinlich, dass eine Reihe mobiler Funkstationen aufgebaut wird. Aktuell wurden erst rund 30 der 167 zu schließenden Funklöcher mit dauerhaften Funkstationen abgedeckt, Ende des Jahres sollen die fahrbaren Masten weitere mindestens 70 Gebiete abdecken. Der Düsseldorfer Konzern weist daraufhin, in NRW 99,4 Prozent der Haushalte mit schnellem LTE zu versorgen, also mit 100 Mbit/Sekunde. NRW sei unter den Flächenländern am besten versorgt, was auch daran liegt, dass kein anderes Bundesland so viele städtische Regionen wie die Rheinschiene hat.