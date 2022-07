Schuldenabbau : Telekom verkauft Funkturmsparte für 10,7 Milliarden Euro

Bonn Die Telekom braucht Geld, bleibt aber Juniorpartner der ausgegründeten Funkturmfirma. Der nun unabhängige Ableger könnte sich dem Düsseldorfer Vodafone Ableger Vantage annähern.

Düsseldorf/Bonn Nachdem Vodafone im März 2021 seine aus Düsseldorf gemanagte Funkturmsparte Vantage Towers abspaltete und an die Börse brachte, folgt die Deutsche Telekom. Der größte deutsche Telefonkonzern verkaufte seine Funkturmsparte GD Towers an zwie Investoren aus den USA und Kanada, die gemeinsam 51 Prozent der Anteile erhalten. Der Gesamtwert des Ablegers wurde auf 17,5 Milliarden Euro festgelegt, die Telekom erhält von den zwei Käufern 10,7 Milliarden Euro. Dieses Geld will sie nutzen, um ihren bei mehr als 130 Milliarden Euro liegenden Schuldenberg abzutragen. Das ist wichtig gerade angesichts steigender Zinsen an den Kapitalmärkten auch für Unternehmensanleihen. Außerdem braucht die Telekom Geld, um die Mehrheit an ihrem sehr erfolgreichem US-Ableger T-Mobile USA zu erwerben, der schnell wächst und an der Börse 170 Milliarden Euro wert ist.