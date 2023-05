Bonner Unternehmen Telekom kauft eigene Bagger für Glasfaserausbau

Die Telekom versucht das Tempo ihres Glasfaserausbaus mit einer Reihe von Schritten zu beschleunigen, die lange Zeit undenkbar waren. Das Unternehmen kauft eigene Bagger und andere Maschinen, um auch dort neue Leitungen legen zu können, wo die Telekom keine Baufirmen findet. Sie stellt 1000 Monteure ein, die die unter die Erde gelegten Glasfaserstränge in den Häusern der Kunden an eine Abschlussbox im Keller oder in der Wohnung anschließen. Und sie will immer mehr Partnerschaften mit regionalen Partnern wie den Stadtwerken, um Glasfaserprojekte gemeinsam voranzutreiben. Das alles sagten Deutschland-Chef Srini Gopalan und andere Manager auf dem ersten „Glasfaser-Partnertag“ des Konzerns am Dienstag in Berlin.