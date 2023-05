Bei Bonner Konzern Wettbewerber fürchten Telekom-Strategie

Der VATM meint nun, die starke Position der Telekom würde vorrangig durch besonders viele Sonderangeboten geschaffen, um neue Internetkunden zu finden. Dies belegte er mit einer Reihe an Beispielen, bei denen die Kunden bei einer erwarteten Vertragsdauer von zwei Jahren tatsächlich nach Abzügen aller Boni und Rabatte günstiger bei der Telekom im Internet surfen können als bei Wettbewerbern wie 1&1, Telefónica oder Vodafone. Vodafone Deutschland sei nur günstiger in Gebieten, in denen die Düsseldorfer ihre eigenen Kabelanschlüsse vermarkten können. Der Vergleich des VATM beachtet allerdings nicht, dass die DSL-Preise der Telekom auf Dauer häufig höher sind als bei den Wettbewerbern, weil es viele Rabatte und Prämien nur bei Abschluss eines neuen Vertrages gibt. Auch wegen dieses Problemes hat der neue Vodafone-Chef Philippe Rogge angekündigt, er wolle bei Tarifen künftig Altkunden ebenso gut behandeln wie neue Kunden – es bleibt abzuwarten, was dies konkret bedeuten wird.