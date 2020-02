Mobilfunkmesse in Gefahr : Corona-Angst trifft Telekom und Vodafone

Editorial use only in direct correlation with Deutsche Telekom AG. / Nur zur redaktionellen Verwendung im direkten Zusammenhang mit Diensten der Deutschen Telekom AG Dirk Wössner Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland GmbH. Member of the Board of Management, Deutsche Telekom AG, and Managing Director, Telekom Deutschland GmbH. Foto: Telekom/Fotograf: Thomas Ollendorf/Telekom