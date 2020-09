Infektionsschutz : Telekom vernetzt Corona-Apps in Europa

Brüssel/Bonn 18,4 Millionen Bürger haben in Deutschland schon die Corona-App heruntergeladen. Sie sollen nun auch im Ausland besser vor Infektionsrisiken gewarnt werden.

Die Telekom und SAP haben für die EU ein System entwickelt, damit die deutsche Corona-App ihre Daten mit den Apps von vielen europäischen Staaten austauschen kann. Der am Dienstag vorgestellte Großrechner (“Gateway“) hätte zur Folge, dass die Nutzer der hiesigen App bei Auslandsreisen besser vor Infektionsrisiken geschützt werden können. Insgesamt wurde die App in Deutschland bisher auf 18,4 Millionen Geräte Smartphones geladen. Rein rechnerisch hat aktuell etwas mehr als jeder fünfte Bürger in Deutschland ein Handy mit der Corona-App aufgerüstet, in ganz Europa nutzt nur jeder zehnte Bürger eine Corona-App.

Die Smartphones aller dieser Länder werden so wie schon jetzt in den jeweiligen Ländern anonyme Codes über Bluetooth austauschen. Wenn ein Nutzer erfährt, dass er mit Corona infiziert ist, gibt er dies in seine App ein. Als Ergebnis erfahren dann Menschen, die dieser Person in den vergangenen Tagen nahe gekommen waren, dass sie sich am besten testen lassen. Sie erfahren nicht, wer sie möglicherweise ansteckte, auch nicht den Ort, aber sie werden vor einem möglichen Risiko gewarnt.