Telefonkonzerne Telekom schließt 2022 mit Rekordzahlen ab

Die Deutsche Telekom meldet für das abgelaufene Jahr gleich eine Reihe neuer Rekordzahlen. Der Konzernumsatz stieg um 6,1 Prozent auf 114,4 Milliarden Euro. Die Serviceumsätze mit Mobilfunk und Festnetz stiegen nach Abzug von Wechselkursänderungen und von Firmenverkäufen um 3,7 Prozent auf 91,9 Milliarden Euro. Der operative Gewinn wuchs um 7,7 Prozent auf 40,2 Milliarden Euro – das ist mehr als einige andere Dax-Konzerne an Umsatz machen. Und der Free-Cash-Flow – also der Überschuss an freien Geldmitteln – schoss um 30,2 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro in die Höhe. Dieses Geld wird dringend gebraucht, um den mittlerweile bei 142 Milliarden Euro liegenden Schuldenberg abzubauen.