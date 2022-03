Exklusive Umfrage bei NRW-Konzernen : Homeoffice-Pflicht ist gefallen- Homeoffice bleibt trotzdem Massenphänomen auch als Corona-Schutz

Düsseldorf Ab diesem Sonntag ist die Pflicht weg, Beschäftigte nach Möglichkeit ins Home-Office zu schicken. Doch die meisten Unternehmen setzen weiterhin auf Arbeit zu Hause. Ein Konzern schreibt nun sogar Stellen ganz ohne Standort aus, während andere die vielen Lockerungen kritisieren.

„Was sich in der Not bewährt hat, soll im Kern auch auf Dauer bleiben“, sagt ein Sprecher von Miele in Gütersloh. 40 Prozent ihrer Arbeitszeit sollen Kolleginnen und Kollegen, bei denen „die Aufgabe dies zulässt“ künftig zu Hause beziehungsweise „mobil“ erledigen. Homeoffice ist künftig an „bis zu zwei Tagen möglich“, heißt es in Düsseldorf bei der Deutschlandverwaltung von L‘Oreal. Dieser Regel schließt sich Henkel an. Eine Reihe weiterer Firmen wie Bayer, Eon, Telekom oder Post betonen, die genaue Aufteilung der Arbeit zwischen Firma und der Wohnung solle flexibel sein, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. Dies sieht auch die Staatskanzlei von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) so. Nachdem wegen Corona alle Beschäftigten einen Extra-Computer für zu Hause erhalten haben, soll es auch langfristig mehr Beweglichkeit geben, erklärt eine Sprecherin: „Die nun zu erarbeitende Dienstvereinbarung wird für die Staatskanzlei deutlich großzügigere Rahmenbedingungen für Homeoffice vorsehen. Andere Ministerien haben diesen Weg bereits beschritten und in Dienstvereinbarungen dem Homeoffice deutlich mehr Raum gegeben.“