Quartalszahlen Funkturmverkauf treibt Telekom-Gewinn in die Höhe

Eine Absage erteilte Höttges dem Wettbewerber 1&1, der beim Bau seines neuen 5G-Mobilfunknetzes so stark hinterhinkt, dass er nun die Netze der Wettbewerber nutzen will. „Ich habe das mit Verwunderung zur Kenntnis genommen“, so Höttges. Jedes Unternehmen solle seine Infrastruktur selbst ausbauen.