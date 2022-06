Neue Handytarife : Telekom lockt mit Stufen-Rabatt für Sim-Karten

Bonn Die Datenpakete werden immer größer für Smartphones, die Telekom schnürt nun für Familien Pakettarife, die je günstiger werden, je mehr Mobilfunkkarten genutzt werden. Der Witz: Der Hauptvertrag ist eher teuer, aber im Durchschnitt ist das mobile Surfen dann günstig.

(rky) Die Telekom verstärkt ihre Bemühungen, Kunden mit Bündelpaketen an sich zu binden, um andere Anbieter abzudrängen und sich dem Preisverfall im Mobilfunk entgegenzustellen. So bietet sie ab Juli dieses Jahres ein ungewöhnliches Preismodell an: Kunden müssen zuerst für die erste Sim-Karte, die sie selber nutzen, eine Monatsgebühr wählen, die je nach Datenaufkommen zwischen 34,95 Euro im Monat (bei 5 GB) und 84,95 Euro (unbegrenztes Datenvolumen) liegen. Doch die Zweitkarte kostet dann nur 19,95 Euro im Monat, obwohl sie genau das gleiche Datenvolumen beinhalten darf. Und eine dritte Sim-Card kostet dann im Monat nur 9,95 Euro, obwohl für sie auch die gleichen Bedingungen gelten. Wenn ein Kunde nun also 20 GB an Datenvolumen für drei Sim-Karten bucht, kostet dies für die erste Karte 49,95 Euro, für die zweite 19,95 Euro, für die dritte 9,95 Euro. Der Preis der Erstkarte ist also hoch, der Durchschnittspreis pro Karte liegt bei 26,91 Euro – nicht sehr viel für 20 GB. Man muss aber sehen, dass Angebote der Konkurrenz ähnlich günstig sind: Beim Telekom-Ableger Congstar kosten 15 GB 22 Euro pro Monat, doch dabei ist die Nutzung des besonders modernen 5G-Netzes nicht drin. Bei Aldi-Talk (Telefónica) kosten 12 GB 17,99 Euro.