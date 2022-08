Smartphone-Boom : Telekom erhöht erneut die Prognose

Telekom-Chef Tim Höttges hat eine einfache Strategie: Je mehr er investiert, umso mehr Kunden lockt er an. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Die Kunden in Deutschland und anderen Ländern buchen immer teurere Datenverträge für ihre Handys - die Telekom profitiert davon und legt gerade in den USA stark zu.

Die Abschwächung der Konjunktur geht an der Deutschen Telekom als größtem Telefonkonzern Deutschlands und Europas vorbei: Der Bonner Konzern erhöhte am Donnerstag seine Prognose für dieses Jahr erneut, weil die Kunden sich weiterhin zunehmend für teurere Datentarife entscheiden. Das bereinigte Betriebsergebnis soll nun bei 37 Milliarden Euro liegen. Bisher waren „nur“ 36,6 Milliarden Euro erwartet worden. „In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld wachsen wir weiter“, sagte Telekom-Chef Tim Höttges. „Wir liegen dieses Jahr weiterhin gut im Plan für unsere ambitionierten Ziele. Unsere Investitionen zahlen sich aus.“

Der Umsatz legte im zweiten Quartal 2022 um 5,9 Prozent auf 28,2 Milliarden Euro zu. Besonders positiv entwickelten sich die Service-Umsätze, mit einem Plus von 10,8 Prozent. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 5,0 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Es betrug 9,9 Milliarden Euro.

Im Heimatmarkt Deutschland legte der Umsatz um 2,7 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro zu. Noch stärker stieg das bereinigte Ergebnis mit 3,1 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Marge von 40,0 Prozent und bedeutet 23 Quartale in Folge mit Ergebniswachstum. Es lohnt sich also für die Telekom, viele Milliarden in den Ausbau der DSL-Netze und des Mobilfunknetzes investiert zu haben, während sie bisher aber nur wenige Glasfaseranschlüsse legte, um Geld zu sparen.