Telefonkonzerne : Telekom sorgt sich vor Übermacht von Apple und Co.

Bonn/Brüssel In Europa ist die Telekom der mächtigste Telefonkonzern geworden. Aber große Internetkonzerne aus den USA werden zu immer mächtigeren Wettbewerbern. Das sagt Telekom-Chef Tim Höttges bei einer Rede in Brüssel. In Deutschland fordert er, dass Glasfaserverbindungen leichter gebaut werden können.

Indirekt kritisierte er, dass die relativ harte Regulierung in Europa neue Investitionen erschwere: In der EU würden Mobilfunkkunden im Schnitt nur 15 Dollar pro Monat ausgeben, in den USA, Japan und Südkorea jeweils mindestens doppelt so viel. Als Ergebnis würde dann wiederum in der EU relativ wenig investiert: In den letzten vier Jahren hätten die EU-Telefonkonzerne gemeinsam rund 130 Milliarden Dollar in Mobilfunknetze investiert, in China, Japan und Korea hätte man gemeinsam doppelt so viel Geld in neue Handynetze gesteckt.