Mobilfunk Telefonica will Rekordjagd 2024 fortführen

Der nach Kundenzahl größte Mobilfunkkonzern in Deutschland hat im vergangenen Jahr schon wieder ein Rekordergebnis eingefahren. Telefónica peilt nun ein deutliches weiteres Wachstum in diesem Jahr an, obwohl es das Unternehmen massiv getroffen hat, dass der unabhängige Mobilfunkvermarkter 1&1 seine mehr als zehn Millionen Kunden künftig nicht mehr über Telefónica, sondern über Vodafone Deutschland telefonieren und surfen lässt.