Drohende Überlastung in Städten Neue Staus in Mobilfunknetzen befürchtet

Hintergrund der Diskussion ist, dass mit 1&1 ein ganz neuer Netzbetreiber in den Markt drängt. Das von dem Milliardär Ralph Dommermuth gegründete Unternehmen aus Montabaur hat 2019 eine Lizenz zum Betrieb eines 5G-Mobilfunknetzes für rund eine Milliarde Euro erworben, verfehlt aber die Auflagen massiv: Eigentlich musste 1&1 bis Ende 2022 insgesamt 1000 5G-Funktstationen in Betrieb nehmen, tatsächlich waren es fünf Stück, vor wenigen Wochen waren es dann 20. Die Bundesnetzagentur hat ein Bußgeldverfahren gegen 1&1 eingeleitet, weil Frequenzen belegt werden, ohne diese ausreichend zu nutzen. Pro fehlendem Standort könnten 50.000 Euro fällig sein, was auf eine Zahlung von knapp 50 Millionen Euro hinauslaufen würde. 1&1 versucht den Rückstand damit zu erklären, Technikpartner hätten zu spät geliefert und zu langsam Standorte erschlossen.