Kapital von Sparkassen-Familie für Gründer : Fonds für Techno-Firmen hat nun 55 Millionen Euro

Aachen/Krefeld/Mönchengladbach Damit Firmengründer im Rheinland schneller wachsen können, stockt ein Fonds der Sparkassen-Familie sein Kapital stark auf. Weil noch andere Geldgeber einsteigen sollen, könnten einige hundert Millionen Euro an junge Technikfirmen fließen.

Ihr TechVision Fonds I ist um 15 Millionen Euro auf 55 Millionen Euro erhöht worden. Das kündigt im Gespräch mit unserer Redaktion Bernhard Kugel an, Vorstand der S-UBG AG und Geschäftsführer des TechVision Fonds, an dem auch die NRW.BANK beteiligt ist. „Wir wollen einen neuen Schub, um bei technologieorientierten Gründerfirmen einsteigen zu können.“ Er ergänzt:“ Mit dem TechVision Fonds I streben wir neben Seed-Investments auch die Teilnahme an nachfolgenden Finanzierungsrunden, Series A und B, bestehender und neuer Portfoliounternehmen an.“