Tarifstreit im Einzelhandel : „Profiteure verstecken sich hinter Verlierern“

Düsseldorf Die Tarifgespräche im Handel stocken. Die Arbeitgeber wollen mehr Differenzierung, Verdi spricht von teilweiser Blockadehaltung. Die Branche ist gespalten in Profiteure und Verlierer der Pandemie.

Die Corona-Krise hat den deutschen Einzelhandel im vergangenen und im laufenden Jahr in Gewinner und Verlierer getrennt. Die Gewinner waren vor allem die Lebensmittelhändler und Drogeriemärkte, deren Geschäft durch die Pandemie noch einmal deutlich gewachsen ist, weil die Menschen viel mehr zu Hause aßen als früher; zu den Verlierern gehörten all jene Non-Food-Händler, die teils über Monate hinweg geschlossen bleiben mussten, keinen einzigen Euro umsetzen konnten und um ihre Existenz rangen und ringen.

Einzel- und Versandhandel In diesen Bereichen geht es nach Vrdi-Angaben um etwa 3,1 Mil­lio­nen Be­schäf­tig­te in rund 317.000 Un­ter­neh­men.

Die Profiteure, das wären zum Beispiel Lebensmittelriesen wie Edeka und Rewe, der Online-Marktführer Amazon, der Versandhändler Otto. Wer auch immer daran Schuld ist: Die Gespräche stocken mal wieder. Am Donnerstag sind die Gespräche in Nordrhein-Westfalen nach der vierten Runde ohne Einigung zu Ende gegangen. Nächster Termin ist der 15. Juli. Da hofft Akman, dass man sich näher kommt, nachdem der jüngste Vorschlag der Arbeitgeber die Tarifparteien offensichtlich eher entzweit als versöhnt hat. Der Handelsverband Deutschland (HDE) hatte eine Teillösung präsentiert, mit man „den gut durch die Pandemie gekommenen Unternehmen einen Orientierungsrahmen für freiwillige Entgelterhöhungen auch ohne Tarifabschluss an die Hand geben“ wolle. In Zahlen: Zwei Prozent mehr Geld für die Beschäftigten, dazu als Mögllichkeit eine Einmalzahlung von 300 Euro (150 Euro für Azubis). Ikea, Otto, Rewe, Penny und Edeka wollen dem folgen. Das eigentliche Tarifangebot der Arbeitgeber: Tariferhöhungen in mehreren Schritten über mehrere Jahre und aufgeteilt in jene, die gut, und jene, die schlecht durch die Krise kamen.