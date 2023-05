Tarifstreit Gewerkschaft spricht von „Scheinangebot“ der Bahn

EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch sagte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage, es handele sich um ein „Scheinangebot“ der Bahn. „Der Arbeitgeber hat am Ende nach langwierigen Gesprächen eine Lösungsoption auf den Tisch gelegt, die für uns diskussionswürdig war. Nachdem wir angefangen haben, diese zu diskutieren, hat er dann einen Rückzieher gemacht.“ Die EVG hatte die DB nach der Ankündigung des Warnstreiks am Donnerstag zu Gesprächen aufgefordert, wie Loroch in der Nacht erklärte. Nach aktuellem Stand werde der Warnstreik stattfinden. Die Gewerkschaft habe der Bahn aber ein Ultimatum gesetzt, im Laufe des Freitags auf sie zuzukommen „und sich zu besinnen“.