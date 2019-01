6,1 Prozent mehr Lohn: Gewerkschaft EVG stimmt Tarifabschluss mit Bahn zu

Ein Fahrgast steigt in einen Fernzug (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Frankfurt/Main Die Gewerkschaft EVG hat den Tarifvertrag mit der Bahn abgesegnet. Die Einigung umfasst 6,1 Prozent Lohnerhöhng und eine Einmalzahlung. Sie gilt bis Februar 2021.

Der Tarifabschluss zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft EVG ist in trockenen Tüchern. Der Bundesvorstand der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft habe der im Dezember erzielten Einigung nun zugestimmt, teilte die EVG am Montag in Frankfurt mit. Der Beschluss sei einstimmig gefallen.