Tarifeinigung Beschäftigte in der Logistik bekommen mehr Geld

Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Thomas Großstück, war erleichtert. „Es ist uns gelungen, ein Ergebnis zu erzielen, das die Inflation ausgleicht und für ein Plus in den Portemonnaies sorgt“, sagte er. Trotz des Kompromisses bei der Laufzeit sei Verdi „sehr zufrieden mit diesem erneuten Meilenstein“. So sei es möglich, die Attraktivität der Branche weiter zu steigern.