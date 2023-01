Warenhauskonzern Tage der Entscheidung bei Galeria

Dass der alte Galeria-Kaufhof-Standort in Köln womöglich geschlossen wird, war schon länger abzusehen. An ihm hängt natürlich die ganze Kaufhof-Geschichte, aber Historie ist kein Argument für die Aufrechterhaltung eines Status quo und in Krisenzeiten erst recht nicht. Und so dürften Bereiche wie die IT und die Buchhaltung mitsamt wechselwilligem Personal vom Rhein an die Ruhr verlegt werden – dorthin, wo andererseits von den 1200 Verwaltungsstellen Hunderte wegfallen werden. Ob Konzernchef Miguel Müllenbach bleibt, ist offenbar noch offen. Spekuliert wird darüber, ob der frühere Kaufhof-Chef Olivier van den Bossche den bisherigen Mann an der Spitze ablösen könnte. Auf eine entsprechende Frage hatte Geiwitz jüngst der „Lebensmittelzeitung“: gesagt: „Wir ändern die gesamte Organisation, und Olivier van den Bossche wird daran entscheidenden Anteil haben.“ In welcher Funktion auch immer.