„Tag des Brotes“ : So steht es um Brot und Bäcker in Deutschland

So steht es um Brot und Bäcker in Deutschland

Berlin In keinem anderen Land der Erde gibt es so viele Brotsorten. Hersteller von Spezialitäten erfreuen sich großerBeliebtheit. Und trotzdem ist die Lage der Bäcker nicht nur rosig. Eine Betsandsaufnahme.

Siiiek, siiiek, siiiek - im Discounter kreischt es wie die Streicher zur Duschszene im Thriller „Psycho“. Doch da kommt nicht der Messermörder aus dem Hitchcock-Film. Es sind die Klingen der Brotschneidemaschine, die so kreischen. Kunden zerlegen selbst ihr Brot - eine Selbstverständlichkeit, nicht die Spur eines Verbrechens. Dennoch: Manchen Bäcker lässt die Szene bangen.

Discounter und Supermärkte sind für sie die größte Konkurrenz geworden. Es geht um Existenzfragen - und um die einzigartige deutsche Brotvielfalt, die die Unesco in Deutschland sogar als immaterielles Kulturerbe führt. Die Branche hat einen „Tag des Brotes“ ausgerufen, mit dem sie ihr traditionsreiches Produkt am Dienstag feierte.

Die Bäcker geben sich zuversichtlich: „Die Brotkultur erfährt sein Revival, und die Anzahl der Brotliebhaber wächst“, heißt es in der Branche. Bei vielen Kunden aber kommt die Vielfalt nicht an.

Rund 42 Kilogramm Brot tischte jeder deutsche Haushalt 2018 auf, diesen Durchschnitt hat die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ermittelt. Die Menge sinkt seit Jahrzehnten. Das liegt daran, dass die Haushalte kleiner werden, aber auch an geänderten Gewohnheiten, wie der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks erklärt. Müsli zum Frühstück und abends was Warmes - das geht auch ohne Brot.

So kann es vorkommen, dass in angesagten Quartieren der Großstädte wie Berlin-Prenzlauer Berg oder Köln-Ehrenfeld Leute bis auf die Straße Schlange stehen für Brot. Vor jungen Bäckereien, die traditionell arbeiten. Wo der Teig noch stundenlang gehen darf. Ohne Chemie und natürlich bio. Dort erlebt das Brot eine Renaissance. Das Bäckerhandwerk bildet inzwischen sogar Brot-Sommeliers aus, als Botschafter für deutsche Brot-Kultur.

Doch auf dem Land geben immer mehr Bäcker auf. In der Handwerksrolle stehen noch rund 11 000 Bäckereien, gut 4000 weniger als 2008. Immer mehr Kunden bedienen sich an den ein, zwei Handvoll Brotsorten in den Drahtkäfigen der Discounter.