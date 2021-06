Tabaksteuer-Reform : Rauchen wird ab 2022 deutlich teurer

Berlin Die Tabaksteuerreform ist abgeschlossen. In den nächsten Jahren steigen die Steuern auf Zigaretten weiter an. 2022 und 2023 erhöht sich die Abgabe auf eine 20er Packung klassischer Zigaretten im Schnitt um jeweils zehn Cent.

Nach einem Jahr Pause geht es in den Jahren 2025 und 2026 mit jeweils 15 Cent weiter rauf. Eine Packung Markenzigaretten kostet derzeit etwa sieben Euro. Die höheren Steuern dürften die Hersteller an die Endkunden weitergeben - Rauchen wird also teurer. Zuletzt war die Tabaksteuer 2015 angehoben worden.