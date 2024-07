Flughäfen, Züge, Medien und Co. Systeme weltweit durch IT-Probleme gestört

Ein großflächiger Internet-Ausfall hat am Freitag für Chaos gesorgt. Fluggesellschaften, Banken, Medienorganisationen unter anderem in Australien, Neuseeland und den USA meldeten große Probleme. Microsoft-Nutzer konnten nicht mehr wie gewohnt auf ihre Programme zugreifen. Nachrichtensender in Australien - darunter ABC und Sky News - konnten ihre Fernseh- und Radiokanäle nicht ausstrahlen und meldeten plötzliche Abschaltungen von Windows-basierten Computern.