Vermögensverteilung Superreiche und der Rest der Welt 

Die Corona-Krise hat uns gelehrt, dass Reiche wie Jeff Bezos mit ihrem Geschäftsmodell (Amazon) wegen Home­office und Lockdown noch reicher wurden und andere, die in Kurzarbeit gingen oder ihren Job verloren, noch schlechter zurechtkamen. Das hat perverse Züge, ist aber ein Ergebnis der globalen Wirtschaft und der Wohlstandsverteilung in diesem System. Was lange Zeit kein Problem war, weil alle was vom Kuchen abbekamen. Jetzt aber, wo wir mit der gewaltigen Inflation im Allgemeinen und den exorbitant gestiegenen Energiepreisen im Besonderen kämpfen, mit der Klimakatastrophe und dem daraus erzwungenen Umbau der Wirtschaft, mit geopolitischen Risiken zuhauf, droht alles aus dem Ruder zu laufen. Denn die Folgen all dessen machen sich – wie schon in der Finanzkrise vor mehr als einem Jahrzehnt – beim Normal-Steuerzahler viel stärker bemerkbar als beim Geldadel.