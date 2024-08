Energie „Superprodukt Made in Germany“: Habeck preist die Wärmepumpe

Bis Ende des Jahrzehnts will Bosch mehr als eine Milliarde Euro in seine Wärmepumpen-Produktion in Europa stecken. So wird etwa ein Standort in Portugal ausgebaut, und in Polen entsteht bis 2027 eine neue Fabrik. Stellenstreichungen wie in anderen Bosch-Geschäftsbereichen in Deutschland waren zuletzt kein Thema.