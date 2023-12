Einzelhandel Supermärkte an Heiligabend geschlossen

Was an diesem Tag verkauft werden darf, ist unter anderem in Paragraf 5 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten in Nordrhein-Westfalen klar geregelt: Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften, Back- und Konditorwaren dürfen bis maximal 14 Uhr verkauft werden. An Flughäfen und in Bahnhöfen ist am Heiligabend Paragraf 9 des Gesetzes zufolge Reisebedarf erhältlich, an internationalen Verkehrsflughäfen sind es auch Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel, beides bis 17 Uhr. So lange dürfen an diesen Standorten also auch Supermärkte öffnen. Rewe im Flughafen Düsseldorf bestätigt dies: „Wir haben am Sonntag bis 17 Uhr offen.“