Sun Express : Der „Besessene“ greift nach der Lufthansa

Frankfurt/München Heinz Hermann Thiele war Angestellter. Jetzt ist er Milliardär und mitentscheidend für die Zukunft von Europas größter Airline.Dabei sieht er sich als absoluter Unternehmer und hat schon viele Manager abserviert.

Wahrscheinlich wird Thiele die Rettung zwar nicht blockieren, weil seine eigenen Papiere dann fast wertlos wären, aber er will als wichtigster Inhaber mitreden. „Das Unternehmerleben ist ein immerwährender Kampf“, sagte er 2017 bei einer Dankesrede für den Managerpreis „Hall of Fame“. Der Jurist fing 1969 als Patentexperte bei Knorr-Bremse an, 1989 übernahm er mit Krediten die Firma, weil der Firmenerbe aufgab.Rastlos reiste Thiele um die Welt, wagte einen Zukauf nach dem anderen. „Nur ein Besessener tut sich so etwas an“, sagte er über sich. Mittlerweile macht der frühere Sanierungsfall Knorr einen Umsatz von etwa sechs Milliarden Euro mit mehr als 25.000 Mitarbeitern. Inklusive der Mehrheit am Bahntechnikhersteller Vossloh wird Thieles Vermögen auf 14,1 Milliarden Euro geschätzt. Auch eine Rinderfarm in Uruguay mit 12.500 Schafen gehört ihm, ebenso eine Plantage in Südafrika.