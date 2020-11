Studie deutscher Forscher : Insekten erwirtschaften pro Jahr eine Billion Dollar

Eine Biene landet auf einer Blüte in einem Garten (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Stuttgart Nicht nur die Biodiversität und das Ökosystem allgemein leiden, wenn Tierarten aussterben. Auch die Wirtschaft trägt Schäden davon. So ist der wirtschaftliche Schaden des Insektensterbens neuen Schätzungen zufolge immens.

Nach Angaben von Wissenschaftlern der Universität Hohenheim würde das Bruttosozialprodukt in Deutschland ohne die Arbeit der Tiere jährlich 3,8 Milliarden Euro einbüßen, wie die Hochschule am Montag in Stuttgart mitteilte. Weltweit wäre es eine Billion Dollar (rund 845.000 Milliarden Euro). Etwa ein Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts erarbeiten damit bestäubende Tiere, wie es hieß.