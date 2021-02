Wissenschaftler aus Oxford : Studie sieht Lockdown des Handels als wenig effizient

Oxford/Washington Eine im Wissenschaffsmagazin „Science“ veröffentlichte Studie stützt die Position des Handels in Sachen Öffnungszeiten. Andere Maßnahmen sind demnach bei der Bekämpfung der Pandemie wirksamer.

(gw) In der Diskussion um eine mögliche Wiedereröffnung von Geschäften im deutschen Einzelhandel erhält die Branche Rückenwind durch eine jüngst im Wissenschaftsmagazin „Science“ veröffentlichte britische Studie. Den Ergebnissen der Untersuchung zufolge haben sich zwar die Zwangsschließungen mancher Einrichtungen und die Versammlungsverbote positiv auf die Infektionszahlen in der Pandemie ausgewirkt. Die Schließungen im Handel – dort war in Deutschland ja vor allem der Non-Food-Handel betroffen, also nicht das Geschäft mit Lebensmitteln – hätten aber einen deutlich kleineren Zusatznutzen gehabt als beispielsweise die gezielte Schließung von Einrichtungen wie Bars und Nachtclubs, heißt es in dem Beitrag.