Einkaufszentren Studie: Shopping-Center müssen sich neu erfinden

Der Sprung über die 500-er-Grenze ist eine Erkenntnis aus einer EHI-Studie, die am Dienstag veröffentlicht wird. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Wachstum in den vergangenen Jahren immer stärker nachgelassen hat und die Branche einen Wandel erlebt. „Die Shopping-Center müssen sich zum Teil neu erfinden“, sagt Lena Knopf, Studienautorin und Projektleiterin für den Forschungsbereich Immobilien und Expansion beim EHI. Es sei eine deutliche Marktsättigung eingetreten durch das Überangebot an Verkaufsfläche. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es 90 Center, gemeinsam mit Bayern und Baden-Württemberg kommt das bevölkerungsreichste Bundesland allein auf knapp 40 Prozent aller Center.