Mobilität : Keine Lust auf Neuwagen und Diesel

Frankfurt Zwei von drei Autofahrern bringen keine Automarke mit Umweltschutz in Verbindung.

Mehr als ein Drittel der deutschen Verbraucher will in den nächsten 18 Monaten ein Auto kaufen. Doch das bedeutet noch keine glänzenden Geschäfte für die Autobauer. Denn der Trend geht dahin, sich einen Jahres- oder Gebrauchtwagen zuzulegen und keinen Neuwagen. Das geht aus der neuen Studie hervor, die der Tankstellenbetreiber Aral vorgestellt hat. Befragt wurden 1001 Konsumenten. Ergebnis: Nur 14 Prozent der Befragten wollen einen Neuwagen kaufen. Vor zwei Jahren waren es noch rund 25 Prozent gewesen.

Außerdem: Wenn vom Abgasskandal betroffene Dieselfahrer die Wahl hätten, würden 99 Prozent ihr derzeitiges Auto lieber gegen ein anderes tauschen. Eine Nachrüst-Lösung kommt nur für ein Prozent in Frage. Viele werden sich vom Diesel ab. Vor vier Jahren wollte sich noch rund ein Drittel der Befragten einen Diesel zulegen, jetzt sind es nur noch zwölf, unter Frauen sogar nur noch sieben Prozent. Umgekehrt will mehr als jeder zweite angehende Käufer ein Auto mit Otto-Motor fahren – drei Prozent mehr als noch vor zwei Jahren. Ein Grund: Etwa die Hälfte der Konsumenten fürchtet Fahrverbote für Diesel.

Insgesamt hat der Diesel also deutlich an Beliebtheit verloren. Anders als Hybridfahrzeuge, für die sich jeder sechste Befragte entscheiden würde. Auch der Elektroantrieb gewinnt Freunde, führt aber noch ein Nischendasein. Nur sieben Prozent planen, sich einen Stromer in die Garage zu stellen. 50 Prozent können sich den Kauf eines E-Autos vorstellen, wenn die Leistung stimmt. Im Schnitt erwarten sie eine Reichweite von 531 Kilometern.