Neue Studie : Deutsche Reedereien so zuversichtlich wie nie

Frankfurt Die Pandemie hat die Schifffahrt-Branche hart getroffen, doch die Stimmung unter den Vertretern wandelt sich. Viele sehen nun einen Boom, legt eine Studie nahe.

Wegen der explodierenden Frachtkosten blicken die deutschen Reedereien einer Studie zufolge überraschend optimistisch in die Zukunft. 90 Prozent der befragten Branchenvertreter sehen einen Boom in der Schifffahrt, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC ergab. "Einschätzungen, die wir von Reedereien bekommen haben, sind so positiv wie noch nie", sagte Andre Wortmann, Leiter des Maritimen Kompetenzzentrums von PwC Deutschland. Im vergangenen Jahr hatte die Corona-Pandemie die Branche arg getroffen, doch mittlerweile habe sich das Blatt vollkommen gewendet. Noch nie habe es so einen starken Stimmungsumschwung innerhalb eines Jahres gegeben, hieß es in der Studie.