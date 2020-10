Umfrage des Statistischen Bundesamtes : 4,4 Millionen Deutsche wollen mehr arbeiten

Berlin Mehr als vier Millionen Deutsche wünschen sich eine Erhöhung ihrer Arbeitszeit. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Statistischen Bundesamts hervor. Das sind weniger als noch vor einem Jahr.

In Deutschland wollen viele Menschen mehr arbeiten. Im vergangenen Jahr wünschten sich 4,4 Millionen Männer und Frauen im Alter zwischen 15 und 74 Jahren wünschten eine Arbeit oder eine Erhöhung ihrer Arbeitszeit, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Erhebung des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Das ungenutzte Arbeitskräftepotenzial sank damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 Prozent. Ob und in wieweit dieser Trend sich fortsetze oder durch die Corona-Krise im Jahr 2020 unterbrochen werde, sei noch unklar.