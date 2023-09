Trotz Konsumflaute Handel erweitert Filialnetz

Erst stöhnte Deutschlands Einzelhandel unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, dann unter den Konsequenzen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und schließlich unter dem, was die Inflation an Belastungen für die Verbraucher und Konsumunlust von Kundinnen und Kunden auslöste. Schwieriges Geschäft also. „Gleichzeitig sind dabei die Kosten hoch – für Mieten, Bauen und Modernisieren“, schreibt das EHI Retail Institute (Köln), Forschungs- und Bildungsinstitut für den Handel und seine Partner. Dennoch erweiterten viele Händler ihre Filialnetze, heißt es im Bericht „Expansionstrends 2023“ des Instituts, in dem das EHI die Situation im Einzelhandel analysiert.