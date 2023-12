IW-Studie zu ländlichen Räumen Familienunternehmen auf dem Land als Bollwerke gegen AfD

Landkreise mit einem besonders hohen Anteil an Familienunternehmen profitieren von einer um 100 Prozent höheren Wirtschaftsleistung pro Einwohner als Regionen mit geringem Anteil an familiengeführten Betrieben. Das zeigt eine noch unveröffentlichte Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die unserer Redaktion vorliegt. Das Institut hat dafür die letztverfügbaren Daten aus 215 Landkreisen unter Einbeziehung von 71.000 Unternehmen, davon 36.000 Familienunternehmen ab 50 Mitarbeiter, analysiert. Demnach lag das Bruttoinlandsprodukt 2020 je Einwohner in Landkreisen mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Familienunternehmen bei 7000 Euro pro Jahr. Kreise mit unterdurchschnittlichem Anteil an Familienbetrieben kommen nur auf eine halb so hohe Wirtschaftsleistung pro Kopf.