Große US-Studie zeigt Wann selbstfahrende Autos sicherer sind – und wann nicht

Im vergangenen Jahr sind bei Verkehrsunfällen in Deutschland mehr als 2800 Menschen gestorben. Das sind zwar deutlich weniger als in früheren Jahrzehnten. Aber: Im Schnitt verlieren pro Tag immer noch mehr als sieben Menschen bei einem Unfall im Straßenverkehr ihr Leben. Große Hoffnungen setzen manche in das autonome Fahren. Ihre These: Wenn menschliche Fehler, Ermüdung und Ablenkung keine Rolle mehr spielen, verringert das die Zahl von Unfällen und kann im Zweifel Leben retten. Aber stimmt das auch?